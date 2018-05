Hyundai buigt voor druk aandeelhouders

Autoconcern Hyundai heeft een miljardendeal afgeblazen na flinke druk van de Amerikaanse activistische belegger Elliott. Analisten spreken van een overwinning voor aandeelhouders.

Het Zuid-Koreaanse conglomeraat wilde twee lucratieve bedrijfsonderdelen van maker van auto-onderdelen Hyundai Mobis overhevelen naar zijn logistieke bedrijf Hyundai Glovis. Met die transactie zou zo’n 7,5 miljard euro zijn gemoeid.

Over de plannen moest later deze maand gestemd worden op een aandeelhoudersvergadering, maar de voorstellen zijn ingetrokken. Elliott zag de voordelen voor beleggers niet in en slaagde erin andere aandeelhouders mee te krijgen om zich tegen de deal te keren.

Elliott is ook in Nederland een bekende naam als het gaat om opstandige beleggers. De investeerder roerde zich vorig jaar onder meer in de overnamestrijd bij verfreus AkzoNobel. De Amerikanen schaarden zich achter een poging van PPG Industries om Akzo in te lijven. Tot aan de rechter toe werd het defensieve gedrag van Akzo, dat niet overgenomen wenste te worden, bestreden.