Nikkei hoger na pauze handelsconflict

De aandelenbeurs in Japan is maandag met winst aan de nieuwe week begonnen. Beleggers reageerden positief op de uitlatingen van de Amerikaanse minister van Financiën Steve Mnuchin, die zondagavond zei dat de handelsoorlog tussen zijn land en China voorlopig stilligt. Ook elders in het Verre Oosten gingen de beurzen overwegend omhoog.

De Nikkei in Tokio sloot 0,3 procent hoger op 23.002,37 punten en doorbrak daarmee voor het eerst sinds begin februari de psychologische grens van 23.000 punten. Vooral de Japanse exportbedrijven waren in trek dankzij een daling van de Japanse yen. TDK en Daikin Industries, die veel producten verkopen in het buitenland, stegen 2,2 en 1,4 procent. Tabaksfabrikant Japan Tobacco zakte 1,3 procent na zwakkere binnenlandse verkopen in april.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,9 procent in de plus en de beurs in Shanghai dikte 0,7 procent aan. Volgens Mnuchin zijn de Amerikaanse importheffingen op Chinees staal opgeschort totdat een overeenkomst wordt bereikt over alle details van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. De Kospi in Seoul steeg 0,3 procent en de All Ordinaries in Sydney daalde met 0,1 procent.