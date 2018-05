KPN daalt in vlakke AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam bleef dinsdag dicht bij huis. Ook elders in Europa bleven de koersuitslagen op de beurzen beperkt. Beleggers deden het rustig aan na de koerswinsten op tweede pinksterdag. Op het Damrak had KPN last van een adviesverlaging.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel vrijwel vlak op 570,05 punten. Bij de hoofdfondsen noteerde verzekeraar Aegon ex-dividend. De MidKap klom 0,3 procent tot 809,65 punten. De beurs in Parijs daalde 0,1 procent. Londen en Frankfurt wonnen 0,1 procent.

Telecomconcern KPN verloor 1,6 procent in de AEX na een adviesverlaging door de Amerikaanse bank Goldman Sachs. De banken ABN AMRO en ING behoorden tot de sterkste stijgers met winsten van rond 1 procent.

Kabel- en telecomconcern Altice noteerde op 2,24 euro na verwerking van de afsplitsing van de Amerikaanse tak Altice USA af. De aandeelhouders van Altice NV ontvangen door de afsplitsing aandelen Altice USA, die genoteerd staan op de Amerikaanse beurs.

In de MidKap ging kunstmestproducent OCI aan kop met een plus van 1,8 procent. Metalenspecialist AMG stond onderaan met een min van meer dan 1 procent.

In Oslo maakte Norwegian Air een koerssprong van bijna 8 procent. Beleggers reageerden op de berichten in de Spaanse media dat de Brits-Spaanse luchtvaartgroep IAG werkt aan een nieuw overnamebod op de Noorse luchtvaartmaatschappij. Norwegian Air heeft al twee eerdere overnamevoorstellen van IAG verworpen. De beurs in Oslo was maandag gesloten toen het nieuws naar buiten kwam.

De Europese autobouwers waren in trek na berichten over een verlaging van de importheffingen door China van 25 naar 15 procent. Vooral makers van luxere auto’s zullen profiteren van lagere tarieven. BMW en Daimler stegen in Frankfurt 1,2 en 0,7 procent. PSA Peugeot Citro├źn en Renault wonnen in Parijs tot 0,5 procent.

Sky daalde 0,1 procent in Londen. De Britse regering is van plan groen licht te geven voor de overname van televisiezender Sky door Comcast. Dat betekent een opsteker voor de Amerikaanse kabelreus die wedijvert met 21st Century Fox van mediamagnaat Rupert Murdoch om de grootste Britse betaalzender.

De euro was 1,1808 dollar waard, tegen 1,1760 dollar op maandag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 72,63 dollar. Brentolie klom 0,7 procent tot 79,79 dollar per vat.