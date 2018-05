Bijenkorf zet rem op ‘ratingcultuur’

Warenhuisketen de Bijenkorf zal verkopers niet meer op de huid zitten om goede klantbeoordelingen te krijgen. Dat was al geen beleid van de keten, maar in sommige vestigingen was toch een cultuur ontstaan waar dat werd aangemoedigd, zegt een woordvoerster. Daar wordt nu een einde aan gemaakt na kritiek van de ondernemingsraad en vakbond FNV.

De Bijenkorf stelt dat het nooit beleid vanuit het hoofdkantoor is geweest om klantbeoordelingen aan personeelsleden te koppelen, maar dat hier in enkele vestigingen toch nadruk op is komen te liggen. De warenhuisketen benadrukt verder dat de klantbeoordelingen blijven zodat het bedrijf ,,daar van kan leren”. Die beoordelingen staan los van het systeem van evaluatie- en beoordelingsgesprekken voor het personeel.

Personeel van de Bijenkorf had eerder bij onder meer FNV en in de media aan de bel getrokken over druk vanuit chefs om goede klantbeoordelingen te halen.