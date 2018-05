Europese beurzen sluiten met winst

De Europese beurzen zijn dinsdag overwegend hoger geëindigd. Richtinggevend nieuws was er nauwelijks voor beleggers. Op het Damrak had KPN last van een adviesverlaging en werd de splitsing van Altice verwerkt. Ook olie- en gasgigant Shell kreeg aandacht, vanwege zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,4 procent hoger op 572,05 punten. Bij de hoofdfondsen noteerde verzekeraar Aegon ex-dividend. De MidKap klom 0,9 procent tot 813,82 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt sloten 0,1 tot 0,7 procent in de plus.

Telecomconcern KPN won 0,2 procent in de AEX. In de middag werd een koersverlies na een adviesverlaging door de Amerikaanse bank Goldman Sachs goedgemaakt. De banken ABN AMRO en ING behoorden tot de sterkste stijgers met winsten van 1,9 en 1,7 procent.

Kabel- en telecomconcern Altice sloot op 2,42 euro na verwerking van de afsplitsing van de Amerikaanse tak Altice USA. De aandeelhouders van Altice NV ontvangen door de afsplitsing aandelen Altice USA, die genoteerd staan op de Amerikaanse beurs.

Shell leverde 0,4 procent in. Een milieuresolutie haalde het niet op de aandeelhoudersvergadering van het olie- en gasconcern. Aandeelhouders keurden ook een nieuw beloningsbeleid voor de top van het bedrijf goed.