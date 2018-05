Groen licht voor beloningsbeleid Shell

Aandeelhouders van Shell hebben in meerderheid ingestemd met het beloningsbeleid voor de directie. In de aanloop naar de algemene aandeelhoudersvergadering klonk er nog kritiek op de beloning voor onder meer topman Ben van Beurden, die in totaal 8,9 miljoen euro krijgt overgemaakt inclusief aandelen en pensioen.

Een van de critici was ISS, een adviseur voor aandeelhouders. De firma vond onder meer dat Shell niet genoeg had gedaan voor de veiligheid van medewerkers en wees daarbij op een dodelijke explosie van een tankwagen van een onderaannemer in Pakistan. Daardoor zou een bonus voor Van Beurden niet terecht zijn.

Shell benadrukte tijdens de aandeelhoudersvergadering alle oorzaken achter het ongeluk in Pakistan te onderzoeken. Het olie- en gasconcern beloofde resultaten te delen met andere bedrijven in de sector, om te voorkomen dat zo’n ongeval nog eens zou kunnen plaatsvinden.