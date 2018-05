Huizenprijzen stijgen met bijna 9 procent

Koopwoningen waren in april bijna 9 procent duurder in vergelijking met een jaar eerder. Dat becijferden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. De prijzen zijn ook ietsje harder opgelopen dan een maand eerder.

Sinds het dieptepunt in juni 2013 is sprake van een stijgende trend. Een woning kostte vorige maand circa 27 procent meer in vergelijking met toen. Ten opzichte van de piek in augustus 2008 zijn huizen nog altijd iets minder duur. De huizenprijs lag in april dit jaar gelijk aan die van september 2008.

De afgelopen maand wisselden minder huizen van eigenaar. In april bleek dat 16.267 woningen waren verkocht. Over de eerste vier maanden van het jaar ging het om 68.372 huizen. Dat was 6 procent minder dan een jaar eerder.