Kaag: eenheid bewaren over handelsbeleid VS

De EU moet ,,de eenheid bewaren en in dialoog blijven met de Verenigde Staten’’. Dat zei minister Sigrid Kaag (Handel) in Brussel waar zij met haar Europese collega’s vergadert over ,,het grote vraagstuk hoe we verder gaan met de VS.”

Kaag wilde niet ingaan op de mogelijke gevolgen voor de handelsbetrekkingen tussen de EU en de VS nu China met Washington overeengekomen is om de handelsspanningen tussen beide economische grootmachten weg te nemen. Zo zou China bereid zijn het importtarief voor personenauto’s ter verlagen van 25 naar 15 procent. De VS willen dat ook de EU haar invoerrechten op Amerikaanse auto’s verlaagt.

Per 1 juni hangen de EU Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium boven het hoofd. De EU-leiders willen dat president Trump de EU eerst volledig en definitief vrijstelt van die heffingen voordat er gepraat zou kunnen worden over Europese tariefsverlagingen.

Den Haag is volgens EU-bronnen ,,sceptisch over de wijsheid van onderhandelingen met de huidige Amerikaanse regering, die niet uit lijkt te zijn op een win-winsituatie’’. Ook Frankrijk en Spanje staan daar huiverig tegenover.

Volgens de Duitse minister Peter Altmaier echter ,,dringt de tijd’’. Berlijn vreest grote gevolgen van staalheffingen op zijn auto-industrie en wil volgens Altmaier ,,zowel met de EU-partners als de VS in gesprek’’ over een tijdige oplossing. ,,We weten wat er op de menukaart staat, nu moeten we een gezonde maaltijd samenstellen’’, zei hij in Brussel. ,,Maar of het lukt om voor 1 juni de maatregelen te verhinderen is een open vraag.’’

In de Nederlandse technologische industrie vrezen bedrijven intussen voor de mogelijke gevolgen. ,,De importheffingen van Trump zijn ronduit vergif voor de technologische sector in zowel Nederland als in Amerika”, benadrukt Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter van ondernemersorganisatie FME wederom.

Volgens haar leven bij de Amerikaanse brancheorganisatie voor consumententechnologie CTA dezelfde zorgen. ,,Met een eventuele handelsoorlog in het vooruitschiet, zal de export vanuit Nederland stagneren, waardoor de prijzen voor technologische producten voor Amerikaanse consumenten dramatisch zullen stijgen.”