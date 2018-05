Marks & Spencer sluit derde Britse winkels

Marks & Spencer (M&S) gaat zijn winkelbestand in het Verenigd Koninkrijk de komende jaren flink inkrimpen. De winkelketen maakte bekend dat circa één op de drie grote winkels die zowel eten als kleding verkoopt de deuren zal sluiten. Dat komt neer op meer dan honderd filialen.

M&S richt zich meer en meer op de online verkopen. Momenteel is de verkoop van kleding via de webwinkel goed voor 18 procent van de opbrengsten. Dit moet op termijn een derde worden. Volgens de leiding van M&S is het inkrimpen van het winkelbestand essentieel voor de toekomst van het bedrijf.

Verder maakte M&S bekend dat het ook minder kleinere winkels opent die alleen eten verkopen. Eerder kondigde het bedrijf aan er hier 200 van te willen openen. Dat worden er dit jaar zeker vijftien minder.

M&S heeft momenteel meer dan 1000 filialen. In bijna 700 daarvan wordt alleen eten verkocht.