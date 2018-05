OM eist tonnen van voormalig topman Ballast

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij de rechtbank in Utrecht 50.000 euro boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden geëist tegen een voormalig topman van Ballast Nedam. Ook moet de verdachte het persoonlijke voordeel van ruim 8 ton terugbetalen aan de Staat.

Het OM verwijt de bestuurder het witwassen van het persoonlijk behaalde voordeel, dat hij sinds eind mei 2001 zou hebben verkregen uit betalingen door Ballast aan buitenlandse agenten in Suriname en Saudi-Arabië.

De verdachte was vanaf 1990 directeur van verschillende werkmaatschappijen van Ballast, waaronder financieel directeur van Ballast Nedam International. Dat laatste deed hij tot zijn vertrek in 1997. Daarna bleef hij nog ‘advieswerkzaamheden’ uitvoeren. Uit het FIOD-onderzoek blijkt volgens het OM dat de verdachte op de hoogte was van het omkopen van buitenlandse agenten om zo bouwopdrachten voor Ballast Nedam te verkrijgen in Suriname en in het Midden Oosten.

Donderdag staat een andere directeur van Ballast Nedam voor de rechter. Vrijdag staat nog een zittingsdag ingepland.