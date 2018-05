Shell-topman: snel akkoord over Groningen

Shell verwacht snel een definitief akkoord te sluiten met de overheid over de beëindiging van aardgaswinning in Groningen. Dat zei topman Ben van Beurden dinsdag tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van het olie- en gasbedrijf. Shell is voor de helft eigenaar van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die het aardgasveld in Groningen ontgint.

Van Beurden zei in een reactie op vragen van een Groningse boer ook dat de NAM te allen tijde zal betalen voor de aardbevingsschade die als gevolg van de gasboringen is ontstaan. Hij benadrukte daarbij dat Shell zelf schadevergoedingen zal betalen in het geval dat de NAM geen geld meer heeft. Voorlopig heeft NAM overigens nog genoeg geld in kas voor de schadeclaims, zei Van Beurden.

Het kabinet kondigde eerder dit jaar aan geleidelijk toe te werken naar de gehele beëindiging van gaswinning in Groningen. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken liet in april al weten dat er voor de zomer een akkoord zou zijn met Shell en ExxonMobil, de andere aandeelhouder van de NAM.