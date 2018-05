Elliott neemt belang in ThyssenKrupp’

De activistische investeerder Elliott heeft naar verluidt een belang genomen in het Duitse staal- en industrieconcern ThyssenKrupp. Volgens bronnen zou de investeerder onder meer af willen van topman Heinrich Hiesinger. Die zou niet in staat zijn om een ommekeer te bewerkstelligen.

ThyssenKrupp kampt onder meer met dalende inkomsten en een gecompliceerde bedrijfsstructuur. De maker van onder meer liften en onderzeeƫrs voelt ook druk van andere aandeelhouders. Sinds het aantreden van Hiesinger in januari 2011 heeft ThyssenKrupp circa 30 procent van zijn beurswaarde verloren.

Onder meer het samenvoegen van de Europese staalactiviteiten met de Europese tak van Tata Steel is een bron van zorg. Dat plan werd twee jaar geleden ontvouwd, maar nog altijd is de definitieve overeenkomst niet ondertekend. Deze krabbel wordt naar verluidt volgende maand gezet. Onder meer de privileges die aan Tata in IJmuiden worden gegund zijn een belangrijke kwestie in de onderhandelingen.

Elliott dat wordt geleid door de Amerikaan Paul Singer laat wel vaker van zich horen. Zo roerde de investeerder zich eerder rond de overname van chipproducent NXP door branchegenoot Qualcomm. Mede op aandringen van Elliott werd het bod op het Nederlandse NXP verhoogd. Die deal is eveneens nog niet rond.

Ook mengde Elliott zich eerder in de overnamestrijd bij verfreus AkzoNobel. De Amerikanen schaarden zich achter een poging van PPG Industries om Akzo in te lijven. Tot aan de rechter toe werd het defensieve gedrag van Akzo, dat niet overgenomen wenste te worden, bestreden.

Elliott zou de komende weken de meldingsdrempel van 3 of 5 procent van de aandelen ThyssenKrupp overschrijden. Het aandeel van het staal- en industrieconcern maakte op de beurs in Frankfurt een sprongetje na de berichtgeving over Elliott.