‘Tv-reclamemarkt is jaar goed begonnen’

De markt voor televisiereclame in Nederland is het jaar goed begonnen. Volgens onderzoek van marketingorganisatie Screenforce trokken bedrijven meer geld uit voor tv-spotjes en waren er daarnaast meer adverteerders actief.

De netto-omzet in de markt, na aftrek van de zogeheten bureaucommissie, kwam uit op 155 miljoen euro. Dat is bijna 7 procent meer dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2017 kromp de markt nog met 5 procent in vergelijking met het jaar daarvoor.

In totaal hebben 702 adverteerders in januari, februari en maart dit jaar een reclamespotje ingezet. De gemiddelde lengte van een commercial is wel iets afgenomen, tot een gemiddelde van 23,7 seconden. Dit komt omdat adverteerders nu bijvoorbeeld vaker kiezen voor twee kortere spotjes binnen hetzelfde reclameblok, in plaats van één langere.

Volgens de onderzoekers keken Nederlanders in het eerste kwartaal gemiddeld 191 minuten per dag televisie. Cijfers van Stichting KijkOnderzoek wijzen verder uit dat dagelijks iets minder dan driekwart van de Nederlanders van zes jaar en ouder wel even voor de buis te vinden was.