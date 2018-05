Wall Street zet stijgende lijn voort

Van Emden: ik was vrij goed, maar niet super

Concurrent J.C. Penney daalde 5,2 procent. Beleggers waren niet blij dat topman Marvin Ellison zijn vertrek aankondigde om doe-het-zelfketen Lowe’s (plus 2,7 procent) te gaan leiden.

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag licht hoger geopend. Daarmee borduren de graadmeters voort op de plussen van een dag eerder. Het sentiment blijft positief door de afnemende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China.

