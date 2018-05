Altice schiet omhoog op rood Damrak

Altice was woensdag de grote winnaar op een verder behoorlijk in mineur verkerende beurs in Amsterdam. Het kabel- en telecomconcern kreeg er meer dan 30 procent aan beurswaarde bij in verband met aanhoudende speculatie over consolidatie in de Franse telecomsector.

Beleggers verwerkten daarnaast onder meer tegenvallende industriecijfers uit de eurozone. Ook zijn alle zorgen over een dreigende handelsoorlog weer terug, omdat de Amerikaanse president Donald Trump zich ontevreden heeft uitgelaten over de handelsgesprekken met China.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,2 procent in het rood op 565,07 punten. De MidKap zakte 1,5 procent tot 801,78 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren ook tot 1,5 procent.

Altice is al langer een van de meest beweeglijke aandelen in de AEX, maar de laatste dagen is sprake van wel erg grote koerssprongen. Analisten van Goldman Sachs denken dat beleggers die nu instappen veel geld kunnen verdienen als Altice te midden van consolidatie op de Franse markt zou samensmelten met een andere partij. Dinsdag sloot Altice ook al met een flinke plus. Beleggers verwerkten toen tevens de afsplitsing van de Amerikaanse tak Altice USA.

Staalconcern ArcelorMittal had last van de handelszorgen en was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een verlies van bijna 5 procent. De Amerikaanse minister van Financiƫn Steve Mnuchin gaf aan dat de staal- en aluminiumtarieven voor China blijven gelden.

Shell daalde daarnaast ruim 3 procent. Het olie- en gasconcern verkoopt zijn belang in een Chinees kolenvergassingsproject aan samenwerkingspartner Sinopec. Daarmee komt een einde aan een coƶperatie die bijna twintig jaar heeft geduurd.

De oliesector stond sowieso onder druk, door nieuwe cijfers over de Amerikaanse olievoorraden. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,4 procent tot 71,90 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 79,42 dollar per vat.

Elders in Europa trok onder meer Marks & Spencer de aandacht. De Britse winkelketen zag de nettowinst afgelopen boekjaar flink dalen, maar ging op de beurs in Londen toch dik 5 procent omhoog. Het bedrijf zette onder meer geld opzij voor de sluiting van een groot aantal winkels.

De euro was 1,1699 dollar waard, tegen 1,1782 dollar een dag eerder.