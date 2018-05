Beurzen lager door handelszorgen

De Europese beurzen gingen woensdag stevig omlaag. Het sentiment werd gedrukt door tegenvallende industriecijfers uit de eurozone. Ook keerden de handelszorgen terug op de wereldwijde markten nadat president Donald Trump liet weten niet tevreden te zijn over de laatste handelsgesprekken met China.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1 procent in het rood op 566,43 punten. De MidKap zakte 1,2 procent tot 804,16 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren 1,2 en 1,5 procent. Londen leverde 0,8 procent in.

Staalconcern ArcelorMittal had last van de handelszorgen en was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een verlies van 4 procent. De Amerikaanse minister van Financiƫn Steve Mnuchin gaf aan dat de staal- en aluminiumtarieven voor China blijven gelden. Roestvrijstaalproducent Aperam was hekkensluiter in de MidKap met een min van 3,6 procent.

Shell daalde 2,7 procent. Het olie- en gasconcern verkoopt zijn belang in een Chinees kolenvergassingsproject aan samenwerkingspartner Sinopec. Daarmee komt een einde aan een coƶperatie die bijna twintig jaar heeft geduurd. De verkoop is onderdeel van het omvangrijke desinvesteringsprogramma van Shell na de aankoop van gasreus BG Group.

Kabel- en telecombedrijf Altice voerde de schaarse stijgers in de AEX aan met een plus van ruim 12 procent. Bij de middelgrote bedrijven was beursintermediair Flow Traders de enige stijger met een winst van 1,3 procent.

In Londen dikte Marks & Spencer 2 procent aan. De Britse winkelketen zag de winst afgelopen boekjaar flink dalen. Het bedrijf zette onder meer geld opzij voor de sluiting van een groot aantal winkels. De winst voor belastingen en eenmalige items viel echter hoger uit dan verwacht. Topman Steve Rowe benadrukte dat hij de kosten verder wil verlagen.

Ook Barclays (min 0,6 procent) stond in de schijnwerpers. De Britse bank is volgens zakenkrant Financial Times verschillende strategische opties aan het onderzoeken. Daarbij wordt ook gekeken naar het samengaan met Standard Chartered of een andere branchegenoot.

De euro was 1,1717 dollar waard, tegen 1,1782 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,6 procent tot 71,77 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 78,94 dollar per vat.