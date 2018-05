Forse renteverhoging in Turkije

De Turkse centrale bank heeft besloten zijn belangrijkste rentetarief fors op te schroeven in een poging de vrije val van de lira te stoppen. Dat is de uitkomst van een speciaal spoedberaad bij de bank om grote economische problemen in Turkije zoveel mogelijk af te wenden.

Het belangrijkste rentetarief gaat met 3 procentpunten omhoog naar 16,5 procent. De waarde van de lira is de laatste tijd flink gezakt, met als gevolg dat de al fikse inflatie in het land nog verder dreigt op te lopen.

De Turkse centrale bank zit overigens in een zeer lastige situatie. President Recep Tayyip Erdogan zei een paar weken terug nog tegen journalisten dat hij een fel tegenstander is van renteverhogingen door de centrale bank. Kenners denken evenwel dat dit de enige manier is om de economische problemen in het land een halt toe te roepen.