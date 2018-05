‘Mogelijk 10.000 banen weg bij Deutsche Bank’

Deutsche Bank overweegt om tot zo’n 10.000 banen te schrappen, oftewel ongeveer een tiende van zijn totale personeelsbestand. Dat melden The Wall Street Journal en persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Het was al bekend dat dat de grootste bank van Duitsland flink het mes gaat zetten in zijn organisatie, maar concrete aantallen over arbeidsplaatsen had het financiƫle concern nog niet gegeven. Volgens de bronnen zou er binnen Deutsche Bank nog veel discussie zijn over de manier waarop de kosten het beste omlaag kunnen.

Deutsche Bank kampt nu al een tijdje met problemen bij zijn tak voor zakenbankieren. Om orde op zaken te stellen wil de onlangs aangetreden Christian Sewing stevig het roer omgooien. Hij kondigde eerder dit jaar aan dat de bank zich weer meer op Europese klanten gaat richten. De aanwezigheid in Aziƫ en de Verenigde Staten, waar Deutsche Bank al decennialang concurreert met de grote Amerikaanse zakenbanken op Wall Street, moet wat Sewing betreft behoorlijk worden teruggebracht.