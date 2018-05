Philips geeft TPV licentie van Gibson

Philips heeft TPV Technology een licentie gegeven voor het op de markt brengen van audio- en videoproducten en accessoires onder de Philips-naam, waaronder koptelefoons en speakers. Het zorgtechnologiebedrijf maakte geen financiële details bekend voor de deal die tot eind 2023 loopt. Daarna kan de licentie onder voorwaarden automatisch verlengd worden.

De licentie was in handen van gitarenbouwer Gibson, maar dat bedrijf verkeert in financiële problemen. De dochteronderneming die de licentie beheerde ging vorige week failliet.

Philips werkt al langer samen met TPV. Het bedrijf heeft ook licenties om onder meer tv’s en monitors met de merknaam Philips te verkopen.