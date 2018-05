CBS: wietteelt veel omvangrijker dan gedacht

De wietteelt in Nederland blijkt veel groter dan gedacht en dat kan wel eens gevolgen hebben voor het geld dat Nederland moet afdragen aan Brussel. Dit is naar voren gekomen uit een grote revisie van oude economische cijfers door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bij nader inzien blijven er veel meer illegale wiettelers buiten de radar van de politie dan eerder aangenomen, zegt het statistiekbureau. Bij een eerdere raming over het jaar 2015 gingen de rekenmeesters er nog vanuit dat 40 procent van de weettelers tegen de lamp loopt.

Maar nieuwe informatie van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) wijst uit dat het realistischer is om uit te gaan van een pakkans van 20 procent. Verder is uit nader onderzoek gebleken dat de jaarlijkse wietproductie toch groter is dan men toen dacht.

Dat betekent dat er naar schatting fors meer geld in deze branche omging. De totale bijdrage van illegale activiteiten aan de economie lag in 2015 circa 1,5 miljard euro hoger dan eerder in de cijfers was verwerkt, aldus het CBS. De omvang van die illegale economie is opgekrikt tot 4,8 miljard euro.

Het CBS heeft in de revisie een hele voorraad economische gegevens uit 2015 opnieuw onder de loep genomen. Door gebruik te maken van data van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn bijvoorbeeld ook getallen over de geldstromen met het buitenland behoorlijk aangepast.

Mogelijk krijgt Nederland door dit alles nog een fikse naheffing van Brussel. Die becijfert het bedrag dat landen jaarlijks moeten neertellen voor hun lidmaatschap van de EU immers op basis van dit soort economische cijfers. De vorige grote revisie, een paar jaar terug, leidde ertoe dat Nederland achteraf nog 643 miljoen euro moest bijleggen.

Het in dit verband leidende cijfer, het zogeheten bruto nationaal inkomen (bni), is dit keer opwaarts bijgesteld met 1,6 procent. De Nederlandse economie als geheel was circa 1 procent groter dan eerder gemeld. Wat dit precies voor de afdrachten betekent, wordt waarschijnlijk pas later dit jaar duidelijk. Eind juni komt het CBS nog met herziene cijfers over een reeks andere jaren en voor het verdelen van de afdrachten kijkt Brussel ook nog naar soortgelijke revisies in andere landen.