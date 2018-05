Uber opent onderzoekscentrum in Parijs

Uber Technologies opent dit najaar in Parijs een onderzoeksfaciliteit. Het is daarmee het eerste Uber-laboratorium buiten de Verenigde Staten. De komende jaren investeert het bedrijf achter onder meer de taxi-app circa 20 miljoen euro in de locatie waar onder meer de ontwikkeling van vliegende auto’s wordt ondersteund.

Volgens Uber zijn er in Frankrijk ingenieurs van wereldklasse te vinden. Verder speelt het land volgens het bedrijf een leidende rol in de wereldwijde luchtvaart.

Uber ziet meer toekomst voor het bedrijf in transport door de lucht nu wegen en steden steeds meer dichtslibben. Uber heeft een vijftal partners met wie het werkt aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie van vliegende voertuigen. Een van de samenwerkingspartners is onderdeel van vliegtuigmaker Boeing, terwijl een andere zijn strepen heeft verdiend met de ontwikkeling van drones.