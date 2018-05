Wall Street opent licht lager

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend licht lager aan de handel begonnen. Beleggers verwerken onder meer toespelingen van president Donald Trump op nieuwe Amerikaanse importheffingen. Verder waren er cijfers over de woningverkopen in de Verenigde Staten in april en de wekelijkse steunaanvragen en openden enkele bedrijven de boeken.

