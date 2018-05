ABN AMRO nomineert Tom de Swaan

ABN AMRO heeft Tom de Swaan genomineerd als nieuwe president-commissaris. Die positie wordt nu nog op interimbasis ingevuld door Steven ten Have, sinds Olga Zoutendijk eerder dit jaar vertrok.

Zoutendijk maakte begin februari bekend op 1 juli af te treden aan het einde van haar eerste termijn. Dat deed ze omdat er ,,discussie was binnen de bank over haar leiderschapsstijl.” Ze gaf daarna haar functie van voorzitter van de raad van commissarissen op om de zoektocht naar een opvolger te vergemakkelijken. Zoutendijk is nog wel lid van de raad van commissarissen.

De Swaan was eerder onder meer lid van de directie van De Nederlandsche Bank (DNB) en financieel directeur bij ABN AMRO. Hij was onder meer commissaris bij GlaxoSmithKline en Van Lanschot Kempen. De Swaan zou per 1 juni commissaris worden bij DNB, maar ziet daar nu van af.

ABN AMRO zegt op korte termijn een bijzondere aandeelhoudersvergadering te beleggen, zodat de voordracht van De Swaan kan worden goedgekeurd.