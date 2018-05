Inspectie: Ryanair ontduikt sociale wetgeving

Ryanair riskeert ‘zware boetes’ voor het ontduiken van sociale wetgeving door piloten en cabinepersoneel als schijnzelfstandigen in te zetten. Dat zegt de Belgische inspectie na een inval donderdagavond op de luchthaven Brussel Zuid Charleroi bij de budgetvliegmaatschappij.

Zo’n zestig piloten en andere medewerkers zijn door twintig inspecteurs ondervraagd. ,,Er is gebleken dat het cabinepersoneel dat na 2012 werd aangenomen niet is onderworpen aan de Belgische sociale wetgeving, wat verplicht is”, aldus een woordvoerder van de inspectie. Ryanair dwong piloten een bedrijfje op te richten waarna ze als zelfstandigen werden ingehuurd. Een Franse piloot heeft getuigd dat hij in Ierland een bedrijf heeft samen met twee mensen die hij niet kent.

De dienst heeft een strafrechtelijk dossier geopend. De ondervragingen worden voortgezet.