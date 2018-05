Mobiel dataverbruik stijgt explosief

Het mobiele dataverbruik in Nederland zit stevig in de lift. In het slotkwartaal van 2017 ging volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) meer dan 100 miljard MB op aan bijvoorbeeld Netflixen, het checken van Facebook of het streamen van muziek via Spotify.

Niet eerder werd in een tijdsbestek van drie maanden zo veel data opgemaakt. Het verbruik van 100 miljard MB komt ruwweg neer op 833 miljoen uur filmpjes kijken op YouTube, het streamen van ruim 38 miljard liedjes via Spotify of 33 miljard keer mobiel inloggen op Facebook.

Sinds enkele grote telecomaanbieders onbeperkt mobiel internet zijn gaan aanbieden is het dataverbruik fors gestegen. De 100 miljard MB in drie maanden is evenveel als het volledige dataverbruik van heel 2015. Toen was al sprake van een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Over heel 2017 kwam het verbruik uit op 325 miljard MB.