Nikkei sluit negatieve week hoger af

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag licht hoger gesloten. De Japanse defensiebedrijven waren in trek na het afblazen van de ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un door president Donald Trump. Noord-Korea liet in een reactie weten nog altijd bereid te zijn tot een ontmoeting met de Verenigde Staten om de problemen uit te praten.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,1 procent in de plus op 22.450,79 punten. De hoofdindex verloor deze week waarin de handelszorgen terugkeerden zo’n 2 procent. Het was het eerste verlies in negen weken tijd.

De makers van defensieapparatuur Ishikawa Seisakusho en Howa Machinery stegen 5,5 procent en 3,2 procent. De Japanse autofabrikanten bleven onder druk staan door de vrees voor nieuwe Amerikaanse importheffingen. Toyota en Subaru verloren 1,3 procent en 1,1 procent

De andere beurzen in het Verre Oosten gingen licht omlaag. In Hongkong daalde de Hang Seng-index 0,5 procent. Samsonite kelderde meer dan 12 procent. De activistische investeerder Blue Ocra Capital beschuldigde de koffermaker van dubieuze boekhoudpraktijken. Computermaker Lenovo won 7,4 procent na publicatie van de jaarcijfers. De beurs in Shanghai zakte 0,2 procent.

De All Ordinaries in Sydney eindigde nagenoeg onveranderd. De Kospi in Seoul leverde 0,2 procent in. Samsung won 2,5 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern moet in totaal 539 miljoen dollar schadevergoeding betalen aan Apple vanwege het schenden van patentrecht bij smartphones. Dat heeft een jury bij een rechtbank in Californië bepaald.