OM eist miljoenen van voormalig topman Ballast

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een boete van 200.000 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden tegen een voormalig topbestuurder van bouwbedrijf Ballast Nedam. Verder moet hij bijna 12,5 miljoen euro aan persoonlijk voordeel terugbetalen aan de Staat.

Volgens het OM heeft de oud-topman zich schuldig gemaakt aan het witwassen van 3,4 miljoen euro, verkregen uit betalingen door Ballast Nedam aan invloedrijke Arabieren. De verdachte was in de jaren negentig lid van de raad van bestuur van Ballast Nedam. In 2000 vertrok hij, maar daarna bleef hij nog ‘advieswerkzaamheden’ uitvoeren. Uit het FIOD-onderzoek blijkt volgens het OM dat de verdachte op de hoogte was van het omkopen van buitenlandse agenten, om zo bouwopdrachten voor Ballast Nedam te verkrijgen in Suriname en in het Midden Oosten.

Het OM meldde dat gezien het feit lang geleden plaatsvond en de gevorderde leeftijd van de verdachte alleen een flinke geldboete en voorwaardelijke straf worden geëist. De verdachte zou het vermogen dat hij zich heeft toegeëigend hebben uitgegeven aan vakantiereizen, kunst, antiek en onroerend goed in Spanje.

Dinsdag werd door het OM bij de rechtbank in Utrecht in dezelfde zaak tegen een andere oud-topman van Ballast Nedam een boete van 50.000 euro plus een voorwaardelijke celstraf van zes maanden geëist. Hij moet daarnaast het persoonlijke voordeel van ruim 8 ton terugbetalen.