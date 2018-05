Vion sluit tijdelijk slachterij Leeuwarden

Vleesverwerker Vion Food schort per direct de activiteiten op van de onlangs geopende slachterij voor runderen in Leeuwarden. Volgens het bedrijf moeten er enkele technische aanpassingen worden gedaan. Ook de keuringsresultaten bij de slachterij roepen vragen op.

Volgens Vion wordt in Nederland gemiddeld 1,8 procent van de karkassen bij slachterijen afgekeurd. Bij de slachterij in Leeuwarden is dit 5 procent. Vion heeft hierover contact gezocht met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), die over de keuringen gaat, om dit verschil duidelijk te krijgen.

Vion nam de voor een groot deel geautomatiseerde fabriek onlangs in gebruik. De bouw van de locatie, die tien maanden duurde, kostte de vleesverwerkers circa 20 miljoen euro. Het is de bedoeling dat op termijn ongeveer 2500 runderen per week geslacht worden in Leeuwarden. Dat aantal wordt, mede door de problemen, nu nog niet gehaald.

Vion mikt op heropening van de locatie in september. Wat de tijdelijke sluiting Vion uiteindelijk kost, kon een woordvoerster nog niet zeggen.