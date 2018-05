Volksbank betaalt misrekende boeterente terug

De Volksbank gaat teveel betaalde boeterente terugbetalen. Volgens de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis (VEH) gaat het om klanten die voor 14 juli 2016 hun hypotheek vervroegd hebben afgelost. De Volksbank, die hypotheken verstrekt onder de merknamen SNS, RegioBank en BLG Wonen, gaat klanten zelf benaderen en informeren over de herstelbetalingen.

Tussen 2011 en 2016 sloten ongeveer 100.000 huiseigenaren hun hypotheek vervroegd over naar een lagere rente. Uit onderzoek van de Consumentenbond in 2017 bleek dat veel banken hun klanten in die tijd een te hoge boeterente in rekening brachten. De Volksbank is volgens de VEH en de Consumentenbond de eerste bank die gehoor geeft aan de oproep om klanten uit eigen beweging te compenseren.

De consumentenorganisaties roepen andere banken op om dit voorbeeld te volgen. Als dat niet gebeurt, worden juridische stappen overwogen. Onlangs kondigden beide consumentenorganisaties al aan Delta Lloyd Bank te zullen dagvaarden. Het probleem voor consumenten is volgens de VEH dat niet of nauwelijks te achterhalen valt of er een te hoge boeterente is betaald.

NN Group, het bedrijf achter Delta Lloyd, had eerder laten weten dat alle boeteberekeningen vanaf 14 juli 2016 opnieuw zijn nagelopen. Daarmee heeft het financiële concern naar eigen zeggen aan de richtlijnen van toezichthouder AFM voldaan. De VEH en de Consumentenbond willen dus dat ook consumenten die voor die datum een te hoge boeterente hebben betaald worden gecompenseerd.

ING maakte onlangs bekend circa 7000 klanten te zullen compenseren. Volgens een woordvoerder van de VEH is niet gezegd dat met deze correctie alle zaken uit het verleden zijn afgedaan en daarmee is voldaan aan het ,,,morele appèl” van de organisaties. Het ging volgens de VEH-zegsman om het herstellen van een fout in de eigen berekening.