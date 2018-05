Autobranche bezorgd over importtarieven VS

De Europese autobranche maakt zich zorgen over het onderzoek door de regering-Trump naar mogelijke importheffingen van 25 procent op auto’s, met een beroep op de nationale veiligheid. Volgens autobranchevereniging ACEA zal een eventuele heffing niet alleen nadelig uitpakken voor Europese automakers, maar zullen ook de Amerikanen daar last van hebben.

,,De automobielindustrie is een grote investeerder in zowel de Amerikaanse als de Europese economie, en creëert economische groei en werkgelegenheid”, aldus secretaris-generaal Erik Jonnaert van ACEA. Hij is ervan overtuigd dat de invoer van voertuigen uit de Europese Unie geen risico vormt voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten.

De autogerelateerde handel tussen de EU en de VS vertegenwoordigt volgens ACEA momenteel circa 10 procent van de totale handel tussen de twee regio’s.