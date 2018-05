Beurzen terughoudend door crisis Italië

De meeste Europese beurzen blijven maandag dicht bij huis. De hoop dat de ontmoeting tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea toch doorgaat bood enige steun aan de handel. Beleggers bleven echter terughoudend door de politieke crisis in Italië.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur een fractie lager op 562,52 punten. Bij de hoofdfondsen noteerde Unibail-Rodamco ex-dividend. De MidKap won 0,1 procent tot 798,55 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen 0,1 procent. Londen was gesloten vanwege een vrije dag. Wall Street blijft dicht vanwege Memorial Day.

In Milaan zakte de beurs 0,6 procent, waarbij de Italiaanse banken eerdere koerswinsten zagen verdampen. De kans op nieuwe verkiezingen is toegenomen nadat de Italiaanse kandidaat-premier Giuseppe Conte zijn opdracht om een regering te vormen had teruggegeven. Ook wil de Vijfsterrenbeweging (M5S) een afzettingsprocedure tegen president Sergio Mattarella, omdat hij niet akkoord ging met de kandidatuur van euroscepticus Paolo Savona voor de functie van minister van Economie.

Bij de hoofdfondsen op het Damrak ging ABN AMRO aan kop met een winst van 1,1 procent. Volgens analisten van KBC Securities is de nominatie van Tom de Swaan als president-commissaris bij de bank positief, gezien zijn ruime ervaring. Kabel- en telecomconcern Altice behoorde tot de dalers met een min van 0,9 procent.

In de MidKap stonden trustkantoor Intertrust en luchtvaartcombinatie Air France-KLM bovenaan met plussen van meer dan 1 procent. Oliedienstverlener SBM Offshore sloot de rij met een verlies van 1 procent.

Swiss Re liet weten dat het Japanse technologieconcern Softbank toch geen minderheidsbelang neemt in de Zwitserse herverzekeraar. De twee bedrijven blijven wel samenwerken. Het aandeel steeg 1 procent in Zürich.

In Kopenhagen kelderde Genmab bijna 19 procent. Het Deense biotechnologiebedrijf kondigde aan enkele onderzoeken voor zijn middel tegen longkanker te staken.

De olieprijzen gingen verder omlaag nadat Rusland en oliekartel OPEC vrijdag hadden aangekondigd de productie weer op te voeren. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,8 procent in prijs tot 66,68 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent minder op 75,33 dollar per vat. De euro was 1,1671 dollar waard, tegen 1,1666 dollar op vrijdag.