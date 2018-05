Nikkei eindigt vrijwel vlak

De Japanse aandelenbeurs is maandag vrijwel vlak geëindigd. De hoop dat de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un volgende maand toch doorgaat, bood enige steun aan de handel. De oliebedrijven stonden echter onder druk door de aanhoudende daling van de olieprijzen, nadat Rusland en de OPEC hadden aangekondigd de productie weer op te voeren.

De Nikkei in Tokio sloot 0,1 procent hoger op 22.481,09 punten. Olieraffinagebedrijven en exploratiebedrijven als Japex en JXTG verloren 3,2 procent en 4,2 procent. De lagere olieprijzen zorgden daarentegen voor winsten in de luchtvaartsector.

Softbank stond onveranderd. Het Japanse technologieconcern neemt toch geen minderheidsbelang in de Zwitserse herverzekeraar Swiss Re. Gesprekken die daarover werden gevoerd, zijn stopgezet, liet Swiss Re in een verklaring weten.

De Kospi in Seoul dikte 0,8 procent aan. Volgens The Washington Post is een groep Amerikaanse regeringsmedewerkers in Noord-Korea gearriveerd voor voorbereidende gesprekken over een mogelijke top tussen de beide landen. Trump had de ontmoeting met Kim eerder afgezegd.

De andere beurzen in het Verre Oosten lieten een gemengd beeld zien. In Hongkong steeg de Hang Seng-index tussentijds 0,7 procent en de beurs in Shanghai daalde 0,1 procent. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,5 procent.