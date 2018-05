Shell vindt eisen Milieudefensie niet gegrond

Shell vindt de eisen van Milieudefensie dat het bedrijf zijn beleid aanpast en stopt met het aanrichten van wereldwijde klimaatschade niet gegrond. Dat laat het olie- en gasconcern weten in een reactie op de dreiging met een rechtszaak door Milieudefensie.

Op 4 april kondigde Milieudefensie aan naar de rechter te stappen als Shell zijn beleid niet in lijn brengt met de klimaatdoelen van Parijs. Ook eist de milieuclub dat Shell zijn investeringen in olie en gas afbouwt en in 2050 geen broeikasgassen meer uitstoot. Het bedrijf kreeg acht weken om hierop te reageren en deze termijn verloopt woensdagochtend. Inmiddels hebben 11.500 Nederlanders aangegeven samen met Milieudefensie naar de rechter te willen stappen.

Shell is van mening dat rechtbanken niet het juiste middel zijn om de wereldwijde energietransitie te bevorderen en zegt dat het klimaatakkoord van Parijs krachtig wordt ondersteund. Het bedrijf wijst op zijn inspanningen om de uitstoot terug te dringen en de stijging van de temperatuur op aarde te beperken.