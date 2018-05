‘Blokker grijpt in, V&D deed dat niet’

Blokker lijdt weliswaar grote verliezen, maar gaat V&D voorlopig nog niet achterna. De keten van huishoudwinkels heeft namelijk ingegrepen toen het bedrijf in zwaar weer terechtkwam. Dat heeft V&D nooit gedaan, zegt retail- en marketingdeskundige Cor Molenaar. Bovendien heeft Blokker een grote vastgoedportefeuille, waardoor de financiële positie nog niet zo slecht is.

,,Er is veel kritiek geweest rond het vertrek van de topman”, weet Molenaar, die daar niet in wil meegaan. Hij benadrukt dat het moeilijk is om van buitenaf precies te beoordelen hoe het er in het bedrijf aan toe gaat. ,,Ik merk wel dat ze met reclames een goede toon te pakken hebben en dat het in de winkels drukker is. Ik denk dat ze de opgaande lijn hebben gevonden.”

Zijn collega Paul Moers vindt vooral dat Blokker moet doorzetten. ,,Ze hebben een goede strategie bedacht, maar moeten niet te veel zwalken.” Daarbij wijst Moers naar de familie Blokker, de grootaandeelhouder van de keten. ,,Die willen toch weer wat meer naar het lagere segment, maar die ,,race to the bottom kan Blokker niet winnen van een keten als Action”.

Waarin Blokker vooral op V&D lijkt, is de negatieve sfeer die er om het bedrijf heen hangt, vindt Moers. ,,Dat kun je oplossen door ook de positieve zaken te benadrukken, maar Blokker mijdt de media juist.” Ook is het volgens Moers zaak om het personeel de nodige aandacht te geven. ,,Zij zorgen ervoor dat de sfeer in de winkel aantrekkelijk is voor klanten.”

Zowel Moers als Molenaar denkt dat Blokker binnen een aantal jaren weer winstgevend kan zijn. Volgens Molenaar gebeurt er sowieso het nodige in het segment waar Blokker actief is. ,,HEMA krijgt een nieuwe eigenaar, Action mogelijk ook. Er is veel dynamiek rond de plannen die die ketens gaan ontvouwen.”