Italië maakt beleggers Wall Street nerveus

Net als in Europa stonden de financiële fondsen onder druk door de onrust rond Italië. Zo verloren de grote Amerikaanse banken Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo en Morgan Stanley tot 2 procent.

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag na een lang weekeinde lager geopend. Maandag was Wall Street dicht voor Memorial Day. Amerikaanse beleggers reageerden net als hun collega’s in Europa nerveus op de politieke crisis in Italië.

