Moeder Vivat wil buitenlands bezit niet kwijt

Anbang Insurance Group, het in de problemen geraakte Chinese moederbedrijf van verzekeraar Vivat, heeft geen plannen om zijn bezittingen in het buitenland van de hand te doen. Dat heeft het team van bewindvoerders van de Chinese overheid laten weten.

Anbang staat sinds februari onder curatele en heeft al voor omgerekend miljarden euro’s aan steun ontvangen. Volgens de Chinese autoriteiten heeft Anbang zich beziggehouden met illegale activiteiten die ook de financiële positie van het concern in gevaar hebben gebracht. Operationeel zou de situatie inmiddels weer stabiel zijn. De bewindvoerders zijn nu de hele organisatie aan het doorlichten.

Voormalig topman en oprichter Wu Xiaohui gaf in maart publiekelijk toe dat hij op frauduleuze wijze onder meer miljarden had opgehaald bij beleggers. Hij werd eerder deze maand veroordeeld tot achttien jaar celstraf voor fraude en corruptie.

Anbang was in de voorgaande jaren juist erg actief in de overnamemarkt. Zo kocht het naast Vivat – het bedrijf achter merken als Zwitserleven, Route Mobiel, Reaal en ACTIAM – ook vastgoed en financiële dienstverleners in de Verenigde Staten en Europa. Anbang is eigenaar van het Waldorf Astoria-hotel in New York.