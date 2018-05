Weer Italiaanse zorgen op beurzen

De Amsterdamse aandelenbeurs ging dinsdag opnieuw achteruit. Ook de andere Europese beursgraadmeters gaven terrein prijs. Beleggers bleven vooral letten op de ontwikkelingen rond de politieke crisis in Italië, dat afstevent op nieuwe verkiezingen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent in de min op 555,62 punten. De MidKap zakte 1,3 procent tot 782,96 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 1,7 procent.

De hoofdindex in Milaan daalde 2,8 procent onder aanvoering van de Italiaanse banken. De rente op Italiaanse staatsleningen steeg vanwege de politieke onrust in het door schulden overladen land tot het hoogste niveau in vier jaar.

Op het Damrak stonden alle hoofdfondsen in het rood. De verzekeraars ASR en Aegon waren de grootste dalers met minnen van meer dan 2 procent.

Altice verloor 1,7 procent. De Portugese toezichthouder is volgens de krant Jornal de Negócios niet akkoord gegaan met verschillende oplossingen die het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern heeft aangedragen om de overname van omroep Media Capital van Prisa te laten slagen.

Bij de kleinere bedrijven zakte VolkerWessels ruim 2 procent. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) doet onderzoek naar twee dochterbedrijven van de bouwonderneming. Er wordt gekeken of er steekpenningen zijn betaald voor het verkrijgen en uitvoeren van opdrachten op het Caribische eiland Sint Maarten.

Value8 kwam met een handelsupdate. De investeringsmaatschappij verwacht een sterke kasgeneratie in 2018 en heeft naar eigen zeggen een ,,onverminderd sterke” financiële positie. Het aandeel noteerde onveranderd.

In Londen kelderde Dixons Carphone 18 procent. De Britse retailer kwam met een winstwaarschuwing en gaat 92 winkels sluiten om kosten te besparen. In Frankfurt daalde start-upinvesteerder Rocket Internet 0,4 procent na publicatie van een handelsbericht.

De euro zakte voor het eerst sinds november vorig jaar onder de 1,16 dollar en was 1,1575 dollar waard, tegen 1,1628 dollar op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,7 procent tot 66,70 dollar. Brentolie steeg 0,3 procent tot 75,49 dollar per vat.