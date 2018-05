Weer miljoenenverlies voor Blokker Holding

Blokker Holding is vorig jaar wederom diep in de rode cijfers beland. Het winkelconcern had te maken met hoge kosten vanwege een reorganisatie en herstructureringen. Ook afboekingen en tegenvallende prestaties bij alle winkelformules van de houdstermaatschappij van onder meer winkelketen Blokker waren verantwoordelijk voor het grootste verlies ooit.

Blokker Holding zette een verlies in de boeken van 344 miljoen euro, waarvan 154 miljoen euro door de onderneming als eenmalige herstructureringskosten wordt omschreven. Het resultaat was een jaar eerder nog 180 miljoen euro negatief. Het bedrijfsresultaat (ebitda) ging van een min van 142 miljoen euro naar 231 miljoen euro negatief.

De opbrengsten daalden bij Blokker Holding van bijna 2 miljard euro naar circa 1,6 miljard euro. Die daling is grotendeels te verklaren door het wegvallen van de verkochte ketens en door winkelsluitingen. Blokker Holding zette vorig jaar een koerswijziging in die gepaard ging met het sluiten van honderden winkels, het schrappen van bijna 2000 banen en het verkopen van winkelbedrijven als Xenos en Intertoys.

Door zich volledig te richten op slechts één winkelformule, Blokker, denkt het bedrijf beter en sneller te kunnen inspelen op de veranderde wensen van consumenten. Maar Blokker Holding zei dinsdag ook dat de commerciële resultaten vorig jaar tegenvielen. Wel werden in het laatste kwartaal van 2017 de eerste positieve gevolgen van de nieuwe strategie zichtbaar bij Blokker Nederland. Zo neemt daar onder meer het bezoek aan de winkels toe.

De uitvoering van de nieuwe strategie ligt op schema, aldus Blokker Holding. De onderneming noemt de financiële basis sterk, onder meer met een kredietlijn van bijna een half miljard euro. De aandeelhouders en de raad van commissarissen bevestigen dan ook het vertrouwen, aldus het concern.

Financieel topman Jeroen Visser omschreef 2017 als een turbulent jaar. Waarnemend topman Michiel Witteveen benadrukt dat de trend aan het slot van het jaar langzaam lijkt doorbroken en dat er voorzichtige signalen zijn dat het beter gaat. Werken aan herstel blijft volgens hem wel een pittig proces. Dit jaar zal dan ook nog een negatief resultaat behaald worden. ,,De reorganisaties die we vorig jaar hebben aangekondigd zijn wat ons betreft voltooid en wij verwachten de komende tijd geen verandering van een dergelijke omvang”, voegt hij toe.