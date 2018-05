‘E-bike trekt fietsverkoop uit dal’

Het herstel van de fietsverkoop lijkt dit jaar door te zetten. Deskundigen van ABN AMRO voorzien een groei van 3 procent. Vooral e-bikes doen het momenteel goed. Daarvan worden er dit jaar naar verwachting 10 procent meer verkocht dan vorig jaar, met een totaal van 327.000 stuks.

De elektrische tweewielers zijn de laatste jaren al flink in populariteit gestegen. Maar de verkoop van traditionele fietsen holde juist achteruit. Per saldo ging de fietsverkoop daardoor lange tijd omlaag. Het aantal verkochte fietsen is in 2017 voor het eerst in jaren weer wat gestegen. Cijfers van brancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG wezen op een groei van dik 3 procent tot een totaal van 957.000.

Inmiddels zit het aantal fietsenzaken ook weer in de lift, aldus ABN AMRO. Waar tussen 2011 en 2015 het aantal vestigingen van fietsenwinkels nog daalde, komen er sindsdien tientallen vestigingen bij.

Toch is de branche zelf ook weer niet helemaal tevreden. BOVAG klaagde eerder deze week nog over de strenge verkeersregels voor extra snelle elektrische fietsen. In Nederland hebben zogeheten speed pedelecs, die een snelheid van ruim 40 kilometer per uur kunnen bereiken, een brommerstatus, wat betekent dat ze binnen de bebouwde kom op de rijbaan moeten.

Dat schrikt potentiƫle kopers af, stelde BOVAG. De verkoop van nieuwe speed pedelecs kwam in 2017 voor het derde opeenvolgende jaar uit op ongeveer 3500 stuks uit. Volgens de brancheorganisatie is ook dit jaar tot nu toe weinig progressie waar te nemen.