Gebruik iDEAL groeit fors door Tikkies

Het gebruik van iDEAL is het afgelopen jaar flink gestegen. De toename kwam onder meer op het conto van het versturen van betaalverzoeken door consumenten onderling via apps als Tikkie. Dat meldt Currence, de eigenaar van iDEAL in zijn jaarverslag.

Het aantal betalingen met iDEAL steeg met bijna 34 procent tot 378 miljoen. Dat was de grootste stijging sinds 2011, maar toen was iDEAL nog veel kleiner. De stijging kwam ook doordat iDEAL in steeds meer buitenlandse webshops wordt geaccepteerd. Dat zijn er inmiddels al zevenduizend in zestig landen. Ook innovaties als QR-codes stuwden het gebruik.

Currence is ook eigenaar van iDIN, een online identificatiemethode waarmee via de bank kan worden ingelogd bij webwinkels, de Belastingdienst, verzekeringsmaatschappijen, hypotheek- en kredietverstrekkers. Die nieuwe dienst is inmiddels al een miljoen keer gebruikt.