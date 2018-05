PvdA: debat over ‘concept-pensioenakkoord’

De PvdA wil een debat met minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken over een vermeend concept-pensioenakkoord. Kamerlid Gijs van Dijk heeft dat gezegd naar aanleiding van berichten in De Telegraaf over zo’n akkoord.

De sociale partners ontkennen echter ten stelligste dat er al een akkoord is bereikt. ,Wij zijn met FNV en binnen de SER in gesprek over de vernieuwing van het pensioen en een toekomstbestendig pensioenstelsel, inclusief persoonlijke elementen”, laat een zegsman van werkgeversorganisatie VNO-NCW weten.

Ook vakbonden FNV en Vakcentrale Voor Professionals (VCP) geven aan dat er nog onderhandeld wordt. “Er worden vorderingen gemaakt, maar we zijn er niet”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. FNV laat weten dat er bij die onderhandelingen ,,stukken en concepten” circuleren.

De sociale partners zijn al ruime tijd aan het praten over hervorming van het pensioenstelsel.