Wall Street opent hoger na verliesbeurt

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winst geopend. Daarmee werd iets goedgemaakt van de stevige koersverliezen op dinsdag die werden veroorzaakt door de politieke crisis in Italië. Deze zorgen verdwenen iets naar de achtergrond.

De Dow-Jonesindex stond kort na opening 0,7 procent hoger op 24.528 punten. De brede S&P 500 won 0,6 procent tot 2705 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,4 procent tot 7428 punten.

Beleggers op Wall Street verwerken verder het banenrapport van loonstrookverwerker ADP en nieuwe cijfers over onder meer de groei van de Amerikaanse economie. Daarnaast komt later op de dag het Beige Book van de Federal Reserve dat inzicht geeft in de staat van de Amerikaanse economie.

ADP maakte bekend dat de groei van de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in mei is uitgekomen op 178.000 banen, tegen een neerwaarts herziene 163.000 een maand eerder. Het cijfer van ADP loopt vooruit op het officiële banenrapport van de overheid dat vrijdag wordt gepubliceerd.

Volgens een nieuwe raming is de economie van de Verenigde Staten in het eerste kwartaal met 2,2 procent gegroeid op jaarbasis. Bij een eerdere schatting werd nog een groei van ’s werelds grootste economie met 2,3 procent gemeld.

Bij de bedrijven was er onder meer aandacht voor de resultaten van modemerk Michael Kors. De vooruitzichten stelden teleur en het aandeel verloor 8,6 procent. Sportartikelenverkoper Dick’s Sporting Goods kwam met cijfers en verwachtingen die wel goed vielen en het aandeel sprong bijna 23 procent omhoog. Softwareconcern Salesforce klom ruim 4 procent na cijfers en printer- en computermaker HP Inc ging 2,2 procent vooruit na kwartaalresultaten.