Buffett wilde investeren in Uber

Buffett bevestigde tegen zender CNBC dat hij sprak met Uber. Ook gaf hij aan een groot bewonderaar te zijn van de nieuwe topman Dara Khosrowshahi. Buffett en Uber kwamen met elkaar in gesprek na de grote investering van het Japanse SoftBank in Uber.

Miljardair en meesterbelegger Warren Buffett heeft eerder dit jaar met Uber Technologies gesproken over een investering. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal wilde hij via zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway 3 miljard dollar in de onderneming achter onder meer de taxi-app steken, maar liepen gesprekken over de voorwaarden spaak.

