Handelsoorlog breekt los tussen VS en Europa

Met het alsnog invoeren van importheffingen op staal en aluminium hebben de Verenigde Staten de aanzet gegeven tot een handelsoorlog met Europa. Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commisie noemde de heffingen, die vrijdagochtend van kracht worden direct ,,ongerechtvaardigd en onaanvaardbaar”.

Juncker kondigde kort na de bekendmaking van de heffingen aan dat de EU naar de Wereldhandelsorganisatie (WTO) stapt. Ook slaat Brussel terug met vergelijkbare heffingen. De EU had al eerder aangekondigd Amerikaanse producten als jeans, Harley Davidson-motoren en pindakaas extra te zullen belasten, maar die heffingen mogen pas vanaf 17 juni worden ingevoerd.

Trump voerde in maart al importtarieven in van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium. Destijds kreeg een groep landen waaronder de EU, Canada en Mexico, waarvoor nu alsnog de heffingen gaan gelden, extra respijt. EU-commissaris Cecilia Malmström heeft in die periode tevergeefs geprobeerd een deal te sluiten met de Amerikanen.

De Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross liet bij zijn aankondiging weten dat de VS nog open staat voor een deal met de EU. Hij zei verder dat de Europese tegenmaatregelen nauwelijks gevolgen zullen hebben voor de Amerikaanse economie en denkt niet dat de handelsstrubbelingen de relaties met de getroffen landen zullen schaden. Volgens Ross ,,komen ze er mettertijd wel overheen”.

De tegenheffingen vertegenwoordigen een kleine 3 miljard euro. De schade van de Amerikaanse maatregelen bedraagt volgens Brussel zo’n 6,4 miljard euro. De schade voor Nederland zou richting de 600 miljoen euro gaan.

Ook Mexico en Canada kondigden inmiddels tegenheffingen aan. Beide landen pakken staal aan. Mexico voert verder tarieven in tegen varkensvlees en fruit. Canada kijkt onder meer naar whiskey en sinaasappelsap. In totaal zijn de Canadese heffingen naar eigen zeggen 16,6 miljard Canadese dollar (circa 11 miljard euro) waard.