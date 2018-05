Handelsoorlog zet beurzen lager

De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag lager gesloten. Het uitbreken van een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Europa zette het sentiment op de beursvloeren onder druk. De spanningen rond het politieke drama in Italië schoven daardoor wat naar de achtergrond.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde bij de slotbel 0,9 procent lager op 552,85 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 788,63 punten. De beurs in Londen verloor 0,2 procent. Parijs en Frankfurt daalden tot 1,4 procent. De hoofdindex in Milaan ging 0,4 procent omlaag.

De Verenigde Staten stellen per vrijdag alsnog importheffingen in op staal en aluminium uit de Europese Unie, Canada en Mexico. De uitzonderingspositie van de EU liep tot eind mei. De heffingen worden derhalve vanaf middernacht aan de Amerikaanse oostkust, 06.00 uur Nederlandse tijd, geheven. President Donald Trump voerde in maart al importtarieven in van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium.

De staalsector wist de aandacht op zich gericht door het conflict. Staalgigant ArcelorMittal won 0,3 procent op Beursplein 5, terwijl roestvrijstaalbedrijf Aperam vrijwel vlak bleef. In Frankfurt verloor ThyssenKrupp 1,3 procent.

Galapagos was een van de hoogste stijgers in de Amsterdamse hoofdindex met een winst van 1,3 procent. Het biotechnologiebedrijf en zijn partner Gilead Sciences hebben volgens analisten een belangrijke stap gezet met positieve testresultaten bij twee studies naar de werking van het middel filgotinib. Dankzij de voortgang die is geboekt krijgt Galapagos van Gilead een betaling van 15 miljoen dollar.

ABN AMRO was de grootste daler, met een min van 3,8 procent. Het aandeel noteerde ex-dividend en kreeg een adviesverlaging. Kabel- en telecomconcern Altice kampte met een adviesverlaging door Barclays en verloor 1,1 procent.

In de MidKap zakte Air France-KLM 3,2 procent. Volgens topman Alexandre de Juniac van brancheorganisatie IATA zijn de winsten die luchtvaartbedrijven momenteel maken waarschijnlijk op de piek van hun cyclus.

In Frankfurt stonden de autofabrikanten onder druk na berichten over importheffingen op Duitse luxemerken in de VS. Volgens het Duitse tijdschrift Wirtschaftswoche wil president Trump geen Mercedessen meer zien rijden in New York. Daimler, Volkswagen, Porsche en BMW verloren tot 2,7 procent. Deutsche Bank leverde 7,2 procent in. De Amerikaanse tak van de bank is op een lijst van probleembanken gezet door een Amerikaanse toezichthouder.

De euro was 1,1677 dollar waard, tegen 1,1651 dollar op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,4 procent tot 67,24 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 77,73 dollar per vat.