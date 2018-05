Japanse beurs toont herstel

De aandelenbeurs in Japan toonde donderdag wat herstel na de flinke verliezen in de afgelopen dagen. Beleggers schoven de zorgen over de politieke crisis in Italië aan de kant en gingen op zoek naar koopjes. Een duurdere Japanse yen en een tegenvallende groei van de industriële productie in Japan in april hielden de winst beperkt.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,8 procent hoger op 22.201,82 punten. De Japanse hoofdindex leed desondanks in mei een verlies van meer dan 1 procent. Oliebedrijf Japan Petroleum Exploration profiteerde van de gestegen olieprijs en won ruim 5 procent. De duurdere olie drukte echter op de luchtvaart- en transportsector. Japan Airlines zakte 1,6 procent en Mitsui OSK Lines verloor 1,1 procent.

Elders in het Verre Oosten gingen de beurzen eveneens omhoog. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,8 procent in de plus. De beurs in Shanghai kreeg er 1,7 procent bij na een sterker dan verwachte groei van de bedrijvigheid in de Chinese industrie in mei. De All Ordinaries in Sydney klom 0,4 procent en de Kospi in Seoul dikte 0,6 procent aan.