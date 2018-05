Tata Steel hoopt nog op uitzonderingspositie

Staalreus Tata Steel, eigenaar van de voormalige Hoogovens in IJmuiden, is teleurgesteld dat de VS alsnog met importtarieven komt voor staalproducten uit Europa. Het concern hoopt bij de Amerikanen evenwel nog in aanmerking te komen voor een uitzonderingspositie.

Wat de heffingen precies voor Tata Steel betekenen is op dit moment daarom nog niet duidelijk. ,,Wij gaan nu vol inzetten op het ondersteunen van onze klanten in de VS om in aanmerking te komen voor uitzonderingen voor de specifieke producten die wij leveren.”

De VS wil volgens Tata Steel uitzonderingen maken voor producten die niet of in onvoldoende mate in de VS kunnen worden geproduceerd. ,,Wij vragen de Nederlandse overheid en de Europese Commissie om in contact te blijven met de Amerikaanse overheid om dit proces te ondersteunen.”

Tata Steel vindt het wel belangrijk dat Brussel nu met tegenmaatregelen duidelijk maakt dat Europa de importtarieven niet accepteert. Dat is ook belangrijk om te voorkomen dat staal in Europa wordt gedumpt door landen die nu niet meer naar de VS kunnen exporteren.