VS komt toch met heffingen voor staal uit EU

De Verenigde Staten stellen per vrijdag alsnog importheffingen in op staal en aluminium uit de Europese Unie, Canada en Mexico. Dat heeft de Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross aangekondigd. De uitzonderingspositie van de EU liep tot eind mei. De heffingen worden derhalve vanaf middernacht aan de Amerikaanse oostkust, 06.00 uur Nederlandse tijd, geheven.

President Donald Trump voerde in maart al importtarieven in van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium. Dat leidde onder meer tot een handelsconflict met China. Bondgenoten Canada, Mexico, Brazilië, Australië, Argentinië en de EU werden toen nog tijdelijk uitgezonderd van de heffingen.

Begin mei gaf Trump de EU opnieuw een maand uitstel voor de importheffingen. In de tussentijd probeerde de EU het Amerikaanse plan van tafel te krijgen, maar dit is niet gelukt.

Eerder gaf de EU al aan in geval van heffingen terug te slaan. Het zou dezelfde heffingen op staal en aluminium in rekening willen brengen als de VS doen. Daarnaast zouden er tarieven komen op typisch Amerikaanse producten als jeans, Harley Davidson-motoren en pindakaas.

Ook Mexico kondigde tegenmaatregelen aan. Dat land komt met heffingen op staal, varkensvlees en sommige voedingswaren.