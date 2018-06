Baas Petrobras stapt op door stakingsacties

De baas van de door de Braziliaanse staat geleide oliemaatschappij Petrobras, Pedro Parente, heeft vrijdag zijn ontslag ingediend. Het is een gevolg van een golf van stakingen en andere protesten in heel het land die aanvankelijk gericht waren tegen de steeds hogere prijzen van brandstof, meldden Braziliaanse media. Parente sprak vrijdagmorgen met president Michel Temer. Hij is precies twee jaar de baas bij de grootste onderneming van Latijns-Amerika geweest.

Temer gaf begin deze week stakende vrachtrijders uiteindelijk hun zin in de hoop het door blokkades verlamde land weer op gang te krijgen. Hij schrapte onder meer een nieuwe prijsverhoging van brandstof. Maar woensdag begonnen er weer nieuwe stakingen, met name bij Petrobras waar het hervormingsbeleid van Parente onder vuur ligt. Hij kwam in het jaar dat Temer aan de macht kwam, 2016, aan het roer.

Parente is begonnen de prijzen die Petrobras rekent op de markt af te stemmen. Dit heeft tot een hele reeks prijsverhogingen van onder meer diesel geleid. Vrachtrijders die er na zeventien prijsverhogingen in mei genoeg van hadden, blokkeerden op zeker duizend punten cruciale wegen en daarmee het hele land.

De acties van de vrachtwagenchauffeurs leidden tot een groeiend aantal spontane protesten waarbij Brazilianen hun ongenoegen uitten over falende gezondheidszorg, corruptie, de slechte infrastructuur, de werkloosheid of de gewelddadige criminaliteit. Woensdag brak bij Petrobras een staking uit tegen met marktgerichte beleid van Parente en tegen de verkoop van onderdelen van de onderneming.