Mensen die betalingen doen met betaalkaarten van Visa kampen vrijdag mogelijk met problemen. Visa zegt dat sommige betalingen in Europa momenteel niet lukken. De omvang van het probleem is nog niet duidelijk.

Het bedrijf achter de betaalkaarten onderzoekt de oorzaak van de storing. ,,We werken zo snel mogelijk om de situatie op te lossen”, zei Visa in een verklaring.

In heel Europa klagen Visa-klanten over het malheur, bijvoorbeeld via Twitter. Veelal werden betalingen geweigerd.